CPR Rali Terras d’Aboboreira: o que disseram os protagonistas do 1º dia…

Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2) está na frente do Rali Terras D’Aboboreira, com uma vantagem de 3.7s, depois de concluídas, na noite desta sexta-feira, as três classificativas (16,73 km) da primeira etapa.

O duo apoderou-se dos dois primeiros lugares, cavando já uma diferença acentuada para os seus colegas do CPR, entre os quais se destacou Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), que é seguido de perto por Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2), com um grupo muito próximo a prometer muita e boa ação para o dia decisivo da prova. Ouças as entrevistas à partida do 2º dia de prova dos principais protagonistas do rali, sendo que alguns pode ler ou ouvir em artigos em separado.

