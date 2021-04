CPR, Rali Terras d’Aboboreira: O primeiro incidente do ano é de…Manuel Castro

Manuel Castro e Ricardo Cunha foram os autores do primeiro semi incidente do ano no Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto deixou escapar o carro numa esquerda, quase capotando. Felizmente, nada de mais sucedeu ao carro, muito menos à dupla: “Bom, já sei que esta tem que ser feita mais devagar. O shakedown está feito, apesar deste incidente, e não estragamos nada de mais. A equipa vai reparar o carro, para estarmos OK para a primeira especial, a contar!”, escreveu Manuel Castro no seu Facebook. Veja o vídeo CLIQUE AQUI