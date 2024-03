CPR, Rali Terras d’Aboboreira: nenhuma das 5 PEC é igual à versão de 2023 | AutoSport

Este ano com honras de abertura do renovado FIA European Rally Trophy (ERT), o Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril) será a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) num evento que viu a sua estrutura reformulada na sua totalidade sendo que nenhuma das cinco classificativas diferentes, é igual à versão de 2023.

Na tarde de sexta-feira, e depois do Qualifying ter decorrido de manhã, no troço localizado em Vila Boa de Quires, Marco Rios de Emoção (3,47 km), a prova inicia-se com a “especial” de Baião Vida Natural (16,93 km) e à noite, a partir das 21 horas, a jornada encerra com a disputa da Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), no centro desta cidade.

Sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14), que será a Power Stage, e uma por Baião (11,37 km) completam o traçado de classificativas em piso de terra que totaliza 107,66 km ao cronómetro. O Rali Terras D’Aboboreira, primeira prova do FIA-ERT, integra, além do calendário do CPR, o do campeonato 2RM (duas rodas motrizes), do Júnior, do de Clássicos, Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

SÁBADO (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – POWER STAGE 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10