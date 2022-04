CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Miguel Correia é o primeiro líder | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali Terras d’Aboboreira, como piloto luso a bater os irlandeses Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2). Para Miguel Correia: “correu bem, estava mais escorregadio do que esperava, mas estou feliz”, disse.

Apesar da posição na estrada, terceiro lugar para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), cedendo 2.6s para os mais rápidos: “tivemos um ‘momento’ logo no inicio, fomos penalizados por estar a limpar a estrada, mas o rali está apenas no início”, disse.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos a 2.7s dos líderes: “com os 2RM na frente, as linhas não são as mesmas, é quase como se fosse o 1º na estrada, e quanto mais forçava pior era”, disse.

Apesar da melhor posição na estrada, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram quintos a 4.7s: “já estava bastante limpo, foi bom, feeling do carro é bom por isso estou contente”, disse.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram sextos a 8.9s, na frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2). tiveram um problema no carro antes começar o troço, as rodas trás ficaram bloqueadas, mas quanto ao troço: “não foi mau…”

Seguiram-se Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) que apanharam um susto logo no início da especial: “o carro começou deitar fumo branco, desconcentrou-me, mas depois correu bem…”

Seguiram-se Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2), na frente de Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5).

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2) são 11º na frente de Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5).

Daniel Nunes/Nuno Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) são 13º na frente de Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo) são 14º depois do piloto ter deixado o motor do carro ir abaixo, no início.

Manue Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5 evo) foram 15º mas o piloto está adoentado e não sabe se irá continuar em prova: “vamos ver troço a troço como me sinto”, disse.

Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), a limpar estrada foram 16º.

Nas duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) foram os mais rápidos 1.3s na frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) com Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 14.2s.

Nota: Troço a decorrer, pelo que a classificação pode mudar

Tempo Online – CLIQUE AQUI