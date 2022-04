CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Miguel Correia: “Demos tudo que havia para dar e vencemos” | AutoSport

Miguel Correia conquistou a sua primeira vitória numa prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). O piloto da ARC Sport terminou o rali em discussão com Armindo Araújo, batendo-o por dois segundos. O jovem piloto admitiu que sentiu pressão, mas que a sua vontade de vencer foi maior e persistiu na conquista de um dos seus objetivos: “Nem sei bem como me sinto. Ainda não acredito que vencemos. Custou digerir a pressão, confesso que tinha muito pressão sobre mim, obviamente.

Em especial quando na penúltima classificativa do dia o Armindo [Araújo] faz um tempo ‘canhão’ – nós também demos um toque na roda de traseira esquerda, que felizmente não afetou a parte mecânica do carro – e ficamos com uma vantagem muito pequena para o Armindo, faltando apenas uma classificativa.

Meti na cabeça que tinha de ser, era tudo ou nada. Demos tudo que havia para dar e vencemos”, explicou Miguel Correia ao AutoSport, acrescentando que: “Antes da PowerStage não via nada, só via preto [risos]. Quando o verde acendeu foi só dar ‘gás’”.

Para Miguel Correia, o triunfo no Rali Terras d’Aboboreira sobre a concorrência feroz do CPR, torna a vitória mais merecida: “Sempre acreditei em mim e sabia que tinha muito trabalho para fazer, muita concorrência, e muito forte. Não nos podemos esquecer do naipe de pilotos que correm contra mim e que já foram campeões nacionais várias vezes – o Armindo já foi piloto do campeonato do mundo, o Bruno Magalhães já foi vice campeão europeu – a concorrência é muito forte. Isso traz uma satisfação muito maior. Esta ovelha vencer estes lobos todos, sem dúvida que é muito bom”, concluiu.