CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Meeke lidera na frente de Bulacia e Cachón | AutoSport

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) terminam os dois primeiros troços na frente do Rali Terras d’Aboboreira, venceram as duas especiais e com isso têm para já – falta ainda a super especial – 3.8s de avanço para Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) com Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 7.0s.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) são quartos a 19.9s com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) logo a seguir a 1.5s e

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) mais um segundo atrás de Miguel Correia. Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) são sétimos a 0.4s de Araújo, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) em oitavo 7.9s mais atrás. A fechar o top 10 estão Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2).

Falta ainda disputar a super especial, sendo que já não deve mudar muito as coisas, se bem que há um dado importante. A ordem de partida de amanhã segue a classificação com que terminar o dia de hoje e isso poderá ter algum impacto, se bem que dependerá muito do estado dos troços. Mas certamente será um fator.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lideram as 2RM 21.7 na frente de Hugo Lopes/Tomás Neves (Peugeot 208 Rally4) com Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) a perderem muito tempo nesta especial, ficando a 49.7s da frente. Gonçalo Henriques/G. Cunha (Renault Clio Rally5) é terceiro das 2RM a 14.8s do segundo lugar.

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage) lideram os Promo 10.7s na frente de Adruzilo Lopes/Leandro Parreira (Mitsubishi Lancer evo X).

Na Peugeot Rally Cup Ibérica, lidera Ricardo Sousa 21.7s na frente de Hugo Lopes, tal como nos 2RM, com Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) já a 43.9s.

