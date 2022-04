CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Manuel Castro abandonou | AutoSport

Manuel Castro e Ricardo Cunha, no Škoda Fabia R5 da Racing 4 You tiveram que abandonar a prova no final do primeiro dia em virtude do piloto ter passado a noite de 5ª feira no hospital. O piloto teve alta a tempo de iniciar o rali, e apesar de se sentir muito debilitado quis participar “por respeito à equipa e aos patrocinadores”, mas depois de ter chegado ao fina dos dois primeiros troços visivelmente cansado, e sabendo que os troços do segundo dia seria bem mais extensos, decidiu parar: “O nosso rali acabou, infelizmente, e apesar do esforço físico que tentei fazer para estar presente na prova, a verdade é que as primeiras especiais foram um sofrimento muito grande. A saúde está primeiro! Obrigado a todos pela preocupação”, disse. Volta depressa ‘Manel’, os ralis nacionais precisam de ti.

Recorde-se que para além de Manuel Castro e Ricardo Cunha, a Racing 4 You, estrutura do piloto tem ainda nesta prova as duplas Ricardo Filipe/Fernando Almeida, Rafael Cardeira/André Couceiro e Gonçalo Fernandes/João Greno.