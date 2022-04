CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Lucas Simões: “Foi um rali de aprendizagem” | AutoSport

O Rali Terras d’Aboboreira foi apenas o segundo rali de Lucas Simões no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em 2022. Aos comandos de um Hyundai i20 R5, Simões terminou a prova no 11º lugar, depois de ter perdido duas posições na PowerStage de Aboboreira 2. O piloto classifica a prova como um rali para aprender, a primeira oportunidade para isso acontecer, depois de em Fafe não ter tido muitas oportunidades com as condições difíceis do piso.

“Foi um rali de aprendizagem. Foi o segundo rali em piso de terra com o Hyundai e Fafe, com as condições que tivemos não contou assim tanto, foi um rali muito diferente. Penso que independentemente do resultado, o melhor foi mesmo acabar. Perdemos dois lugares na última classificativa, mas estar a disputar o rali no meio de pessoas que competem desde o tempo em que eu estava do lado de fora a acompanhar e fazer tempos interessantes, acho que é bom”, explicou Lucas Simões.

Para o futuro, o piloto pretende obter mais experiência e conta para isso fazer as provas do CPR.

“Necessitamos de quilómetros para sermos cada vez mais rápidos e confiantes, esse é o caminho”, disse Simões, acrescentando que: “Os planos passam por fazer o CPR e evoluir”.