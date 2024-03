CPR, Rali Terras D’Aboboreira: lista de inscritos pode ter recorde de Rally2 | AutoSport

A uma semana da etapa portuguesa do WRC, que se realiza de 9 a 12 de maio, a terceira prova do CPR deverá apresentar uma lista de inscritos com número recorde de Rally2.

Este ano com honras de abertura do renovado FIA European Rally Trophy (ERT), o Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), que será a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e cuja estrutura foi reformulada na sua totalidade – “nenhuma das cinco classificativas é igual à versão de 2023…”, garante o presidente do Clube Automóvel de Amarante (CAA), António Jorge – deixa antever uma recheada caixa de surpresas em termos de lista de inscritos, dada a sua proximidade com a etapa portuguesa do WRC. Amarante, Baião e Marco de Canaveses são os três concelhos anfitriões, numa jornada em que a Sustentabilidade Ambiental volta a ser pautada por critérios de elevada exigência.

Nesse âmbito, a primeira ação decorreu na tarde desta quinta-feira, Dia Mundial da Árvore, na Serra da Aboboreira, na zona de Baião, onde foram plantadas 20 árvores com a presença de diversos pilotos, acompanhados de membros das três autarquias, de autoridades locais e de elementos do Clube Automóvel de Amarante, organizador desta terceira prova do CPR que volta a ter a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

“Temos procurado, todos os anos, dar o melhor que cada município tem ao Rali Terras D’Aboboreira, até porque estamos a falar de territórios diferentes, e é por isso que a cada ano implementamos novas dinâmicas com as parcerias estabelecidas há vários anos com os municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses e o Grupo MCoutinho. A Sustentabilidade Ambiental voltará a estar no centro das nossas atenções, quer no Parque de Assistência quer nas classificativas, e nesta edição em que a responsabilidade é maior, na sequência do Prémio de Mérito atribuído pela FPAK ao Clube Automóvel de Amarante, queremos honrar esse troféu, desenvolvendo novas ações naquele domínio”, confessou o presidente do CAA, não deixando de fazer uma referência, em jeito de previsão, à lista de inscritos…

“Esperamos, naturalmente, uma excelente lista de inscritos, pois aos melhores pilotos portugueses juntar-se-ão os da Peugeot Rally Cup Ibérica, competição que tem início nesta prova, da Peugeot Rally Cup Portugal e da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, além de vários estrangeiros que competem no WRC e vêm preparar a sua participação na prova portuguesa. Direi que, tudo indica, estarão reunidos todos os predicados para um rali de alto nível”, concluiu António Jorge.

Entre as inovações a nível de promoção da prova do CAA, há a assinalar três iniciativas que serão anunciadas em breve, bem como a atribuição do Prémio MCoutinho, ao vencedor do maior número de classificativas, e do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso ao vencedor da SE2 Amarante Natureza Criativa.