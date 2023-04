CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Kris Meeke: “muito satisfeito com este primeiro dia” (áudio) | AutoSport

A dupla Kris Meeke/Ola Floene (Hyundai i20 N Rally2), do Team Hyundai Portugal, teve um início de prova prometedor no Rali Terras D’Aboboreira, ao dominar por completo o primeiro dia da terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. Numa jornada de tributo a Craig Breen, Kris Meeke esteve insuperável, ao vencer as três classificativas inaugurais: “Estou muito satisfeito com a forma como me decorreu este primeiro dia. Sei que o dia de sábado será o mais importante e o meu objetivo é manter o primeiro lugar”, disse Kris Meeke.