CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Kris Meeke lidera no fim do 1º dia | AutoSport

Depois da super especial que encerrou o dia, Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) terminaram 6.4s na frente de Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) com Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 9.9s. O irlandês venceu a super-especial na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que dessa forma passou Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) na geral. O piloto do Skoda está a 22.9s da frente, com Teodósio agora a 0.7s.

Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) são agora sextos, pois passaram para a frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que estão 0.4s mais atrás.

Seguem-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) em oitavo a 9.0s de Araújo e a fechar o top 10 estão Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), que penalizou 10s por falsa partida na SE.

Amanhã, a classificação dita a ordem de partida pelo que dependendo do estado dos troços, as posições um pouco mais atrás são em teoria mais vantajosas, mas pelo que se viu hoje, a diferença de andamento dos três da frente deve suplantar facilmente esse handicap, mas há que esperar para ver se será assim ou todos se juntam um pouco mais. Depressa perceberemos na manhã de sábado.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lideram as 2RM, com 25.2s de avanço para Hugo Lopes/Tomás Neves (Peugeot 208 Rally4) com Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally5) em terceiro das 2RM a 10.2s do segundo lugar. Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) são terceiros a 10.5s da dupla da Renault, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) atrasaram-se e estão em 10º a mais de um minuto da frente.

Nos Promo, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva (Mitsbishi Mirage) lideram 10.5s na frente de Adruzilo Lopes/Leandro Parreira (Mitsubishi Lancer evo X).

Na Peugeot Rally Cup Ibérica, lidera Ricardo Sousa 25.2s na frente de Hugo lopes, tal como nos 2RM, com Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) já a 46.6s.

