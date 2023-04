CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Kris Meeke foi o mais rápido nos treinos livres | AutoSport

A nova dupla do Team Hyundai Portugal, Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) foi a mais rápida nos treinos llivres do Rali Terras d’Aboboreira, terceira prova do CPR 2023. Bateram a dupla espanhola Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) por 3.9s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) em terceiro a 5.5s. De regresso aos ralis depois do acidente de Fafe, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo) foram quartos a 5.8s com Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) em quinto a 6.4s.

Seguiram-se os vencedores da prova do ano passado, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 7.3 com o top 10 a encerrar-se com M. Bulacia/D. Vallejo (Škoda Fabia R5 R2), a 7.6s, Pedro Almeida/Mário Castro (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 9.0s, os húngaros N. Herczig/R. Ferencz (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 10.6s e Diogo Salvi/Hugo Magalhães (Škoda Fabia R5). José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 Evo), Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta R5 Mk II), ficaram fora do top 10.