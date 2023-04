CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Kris Meeke: “estava um pouco nervoso de manhã” | AutoSport

Kris Meeke foi o mais rápido na qualificação e logo por uma boa margem, mas curiosamente começou a manhã…nervoso: “correu bem esta manhã, mas foi bom. Já não fazia um rali europeu há três anos e meio e por isso estava um pouco nervoso de manhã. É verdade que tenho testado muito nos últimos tempos, mas com o cronómetro a funcionar, não. Como sabem não estou satisfeito com as circunstâncias que me levam a estar aqui, mas vou tentar desfrutar o melhor possível”, disse.