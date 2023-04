CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Kris Meeke dominou qualificação | AutoSport

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) deixaram bem claro que estão a preparar-se para ‘agarrar’ o trabalho de Craig Breen precisamente onde o seu compatriota do sul da Irlanda deixou. Na qualificação do Rali Terras d’Aboboreira, a nova dupla do Team Hyundai Portugal foi a mais rápida, ‘dando’ 1.980s a Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo), um piloto já com boa experiência de Mundial de Ralis no WRC2, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) em terceiro a 2.360s, isto num troço de apenas 3.56 Km. Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) foram quartos a 2.571s na frente de Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) a 2.989. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) no regresso depois do acidente de fafe foram sextos a 3.340. Os vencedores do ano passado, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) ficaram logo a seguir em sétimo, a 4.009s A fechar o top 10 posicionaram-se Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) a 6.110s, Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) a 7.629s e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a 8.300s.

Os melhores das 2RM foram Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) na frente de Hugo Lopes/Tomás Neves (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

