CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Kris Meeke começa na frente | AutoSport

O Rali Terras d’Aboboreira foi interrompido na sequência do capotanço de Paulo Neto/Nuno M.Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo), sendo retomado algum tempo depois quando ainda faltavam muito concorrentes de topo disputar a sua prova.

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) foram os mais rápidos, 2.4s na frente de Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) com Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) a 4.9s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quartos a 9.9s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) logo a seguir, a 0.2s. Seguiram-se Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) 2.1s atrás da dupla algarvia, com Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) logo a seguir.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram oitavos na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) sendo que a fechar o top 10 ficaram Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2).

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) foram os mais rápidos dos 2RM, 5.3s na frente de

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) com Hugo Lopes/Tomás Neves (Peugeot 208 Rally4) logo atrás a mais 4.6s.

