CPR, Rali Terras d’Aboboreira, José Pedro Fontes: “lutar pelo pódio” | AutoSport

Depois de duas provas complicadas, agora vem aí o Rali Terras d’Aboboreira, a primeira com meteorologia mais favorável à prática dos ralis e por isso o objetivo de José Pedro Fontes e Inês Ponte é um lugar no pódio, de modo a que maximizem a ‘colheita’ de pontos, até que chegue o asfalto, onde pretendem lutar pelos triunfos, pois aí são mais competitivos. veja-se o triunfo ‘neste’ Rali Terras d’Aboboreira, em 2019, quando ainda era disputado em asfalto.

“após dois ralis onde as condições climatéricas tornaram os troços muito duros e difíceis, para pilotos e máquinas, o Rali Terras d’Aboboreira deverá conhecer melhores condições. É uma prova compacta que tem como pano de fundo as belíssimas paisagens de Amarante, Baião e Marco de Canavezes.

É verdade, já conheci a vitória neste rali, na sua versão de asfalto, mas acredito que o nosso C3 Rally2 estará agora bem adaptado à nova realidade, capaz de lutar pelos primeiros lugares.”

Quanto a objetivos, o piloto do Porto é claro: “De facto, não obtivemos os resultados esperados nas duas primeiras provas do ano onde, face aos obstáculos e adversidades experimentadas, preferimos recolher valiosos pontos para o campeonato. Agora, toda a estrutura do Citroën Vodafone Team tem por objetivo levar o nosso C3 Rally2 até ao pódio.

A valia dos nossos adversários é um fator a levar em linha de conta, mas acredito que temos todas as possibilidade de alcançar um lugar no pódio. Naturalmente que se a oportunidade de vencer surgir não a iremos enjeitar. Por isso tanto eu como a Inês Ponte estamos preparados para a luta!”