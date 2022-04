CPR, Rali Terras D’Aboboreira: horários e mapas | AutoSport

Terceira prova do CPR 2022, o Rali Terras d’Aboboreira Amarante/Baião/Marco de Canavezes é também pontuável para o FIA ERC Trophy e para o Iberian Rally Trophy. A prova está dividida em dois dias,sexta-feira e sábado (15e16 de abril), com uma estrutura de 2 Etapas, 9 Especiais (4 classificativas percorridas por duas vezes, mais um troço simples)que representam 103,53 km cronometrados,num percurso total de 393,73 km.

Com quartel general montado nos pavilhões da Metalocardoso, na Rua da Igreja, Amarante, a secção pré-competitiva deste rali decorre na sexta-feira com as duas passagens de Treinos Livres (08h00),a Qualifying Stage(09h30) – que permitirá definir a ordem de partida – e o Shakedown (10h30),tudo tendo como palco o troço de Vila Boa de Quires (3,47 km).

Orali estará na estrada a partir das 16h00 de sexta-feira, para uma 1ª Etapa com uma dupla passagem por Baião Vida Natural (8,92 km; 16h30 e 18h10)terminando o primeiro dia com o pequeno troço de Marco Rios de Emoção (2,07 km; 21h30). Haverá um reagrupamento (17h00/19h30) após as duas primeiras especiais. Os concorrentes passam, também, por duas Zonas de Montagem de Pneus (16h05/21h05) e pelo Parque de Assistência (22h15/23h00), antecedendo a entrada em Parque Fechado (23h03), ambos localizados na Metalocardoso, em Amarante.

A 2ª Etapa (sábado) tem início às 08h55 com uma dupla passagem pelos troços de Amarante Natureza Criativa (15,14 km; 10h00 e 12h20),Marão (10,67 km; 11h00 e 16h20)e Aboboreira (16,00 km; 15h20 e 18h45).A consagração dos vencedores terá lugar a partir das 20h10, com a cerimónia de pódio e entrega de prémios, que será realizada no Largo de São Gonçalo, em Amarante.

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA (15 abril)

Free Practice em Vila Boa de Quires (3,47 km) 08h00/09h00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09h30/10h00

Shakedown (Prioritários) 10h30/11h00

Shakedown (Outros pilotos) 11h00/12h30

Partida (Baião) 16h00

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (8,92 km) 16h30

Reagrupamento em Baião 17h00

PEC 2 – Baião Vida Natural 2 18h10

Reagrupamento no Marco de Canaveses 19h30

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h30

SÁBADO (16 abril)

Partida do Parque de Assistência (Metalocardoso) 08h55

PEC 4 – Amarante Natureza Criativa 1 (15,14 km) 10h00

PEC 5 – Marão 1 (10,67 km) 11h00

PEC 6 – Amarante Natureza Criativa 2 12h20

Parque de Assistência 13h15

PEC 7 – Aboboreira 1 (16,00 km) 15h20

PEC 8 – Marão 2 16h20

PEC 9 – Aboboreira 2 (POWER STAGE) 18h45

Final em Amarante (Ponte de São Gonçalo) 20h10