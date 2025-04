CPR, Rali Terras D’Aboboreira: hora de reagir, Sordo tenta travar série vitoriosa de Meeke

Depois de duas provas, dois triunfos de Kris Meeke (Toyota), que foi sempre líder, desde a primeira especial de Fafe à última do Algarve, o facto do irlandês ter vencido 10 troços face aos nove de Dani Sordo, segundo em ambos os ralis, deixa antever uma boa luta para a terceira prova do ano, o Rali Terras D’Aboboreira, um evento que tem muito mais pontos de interesse do que apenas a previsível luta dos dois pilotos estrangeiros pela primazia, naquela que é a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Para além do duelo na frente, o Rali Terras D’Aboboreira (2 e 3 de maio) em que Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally2) vai tentar travar o domínio até aqui exercido por Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2), logo atrás Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio (Toyota GR Yaris Rally2), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Pedro Almeida (Skoda Fabia RS Rally2), Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2), Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2) e o novo recruta da Hyundai, o jovem Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2), vão, previsivelmente, envolver-se numa boa luta pelas posições após os dois primeiro lugares, que em condições normais serão ocupados por Meeke e Sordo.

Até aqui, Armindo Araújo (Skoda) alcançou um pódio em Fafe e quarto lugar no Algarve, enquanto Ricardo Teodósio (Toyota) foi quarto em Fafe e quinto no Algarve. Quem baralhou um pouco as contas foi Gonçalo Henriques (Hyundai) com o seu surpreendente – para quem não assistiu à prova – terceiro lugar no Algarve.

Agora na Aboboreira, será um pouco mais difícil ao jovem piloto, mas há claramente que contar com ele para as lutas entre os melhores portugueses, tendo também de se contar, logicamente, com José Pedro Fontes (Citroën), Pedro Almeida (Skoda), Pedro Meireles (Skoda) e Rúben Rodrigues (Toyota).

O mais bem classificado para já no campeonato depois dos dois estrangeiros, Armindo e Teodósio é Pedro Meireles com um quinto lugar em Fafe e oitavo no Algarve. Com os mesmo pontos está Zé Pedro Fontes com um 6º em Fafe e 7º no Algarve. Gonçalo Henriques é sétimo do campeonato, mas só fez o Algarve, seguindo-se Pedro Almeida que abandonou em Fafe e foi sexto no Algarve. Ernesto Cunha (Skoda) foi sétimo em Fafe, mas a prova do Algarve correu-lhe pior.

Voltando a Meeke e a Sordo, o irlandês, agora da Toyota vem de dois triunfos na prova, em 2023 e 2024, mas Sordo teve presente o ano passado no evento com o Rally1 da Hyundai, pelo que não será tanto pelo conhecimento da prova, que é sensivelmente diferente este ano, mas pelo bom binómio que já provaram ser Meeke e o Toyota.

Vai ser, quase de certeza um duelo bem interessante, esperando-se que desta feita não exista nenhum azar de qualquer um dos dois para ver se temos uma prova com boas lutas, sendo que a chuva pode ser um fator, pois é esperada para os dois dias de prova.

Outra boa surpresa nesta prova será a estreia de Diogo Marujo aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo, inserindo-se num pelotão Rally2 português que se apresenta em força. Estão também confirmados pilotos como, Diogo Salvi, Ernesto Cunha, Paulo Neto, Lucas Simões não vai à prova porque se lesionou, Paulo Caldeira e Ricardo Filipe, todos ao volante de diferentes versões do Skoda Fabia Rally2.

Das duas rodas motrizes, falaremos noutro artigo.

CAMPEONATO (após 2 provas)

Absoluto: 1º, Kris Meeke, 54 pontos; 2º, Daniel Sordo, 46; 3º, Armindo Araújo, 33; 4º, Ricardo Teodósio, 26; 5ºs, Pedro Meireles e José Pedro Fontes, 18; 8º, Pedro Almeida, 10; 9º, Ernesto Cunha, 9; 10º, Guilherme Meireles, 7.

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA (2 maio)

Partida de Amarante 15h30

PEC 1 – Amarante (7,72 km) 16h00

PEC 2 – Marco (6,88 Km) 17h15

Reagrupamento (Marco de Canaveses) 18h20/20h50

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21H50/22H35

Parque Fechado (Metalocardoso) 22h40

SÁBADO (3 maio)

Partida (Metalocardoso) 08h00

PEC 4 – Marco 2 09h10

PEC 5 – Baião (12,72 km) 09h45

PEC 6 – Marão (14,07 km) 10h30

Parque de Assistência (Metalocardoso) 12h20/12h50

PEC 7 – Amarante 2 13h35

PEC 8 – Aboboreira (21,13 km) 14h25

PEC 9 – Marão 2 15h20

Reagrupamento (Metalocardoso) 16h20/17h40

PEC 10 – Aboboreira 2 18h15

Final em Amarante (Rua General Silveira) 19h15