CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Guia do rali, horários, mapas, Zonas público | AutoSport

O Rali Terras D’Aboboreira sai para a estrada, do Marco de Canaveses, na tarde deste sábado (dia 28 de abril), com três classificativas, correspondentes a duas passagens por Baião Vida Natural (7,78 km) e a uma na Super Especial noturna de Baião Destino Sustentável (1,52 km). No sábado, os pilotos efetuam duas passagens pelos troços cronometrados de Aboboreira (16,65 km), Marão (7,44 km), e Amarante Natureza Criativa (16,96 km), estando o final do rali agendado para as 19:55, na Rotunda António Lago Cerqueira, em Amarante.