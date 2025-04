CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Guia do espetador / onde ver / Zonas Espetáculo

Organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, o Rali Terras D’Aboboreira – Amarante / Baião / Marco de Canaveses será a terceira prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) de 2025.

O centro operacional do evento ficará instalado na Casa DIFF e o Parque de Assistência, Zona de Refuel e Parque Fechado ocupará o perímetro da Metalocardoso, em Amarante. A fase pré-competitiva tem início na manhã de sexta-feira, 2 de maio, com o habitual Shakedown marcado para as 8h30, em Vila Boa de Quires.

A competição arranca nessa mesma tarde, com a primeira secção a partir de Amarante às 15h30. A primeira especial cronometrada será disputada às 16h00, com o troço de Amarante, que terá uma extensão de 7,72 km. Segue-se a classificativa Marco, com 6,88 km, marcada para as 17h15. A jornada termina com a Super Especial noturna, Marco Rios de Emoção, com 2,07 km, que terá lugar junto ao Tribunal de Marco de Canaveses, a partir das 21h00. A segunda e derradeira etapa do rali realiza-se no sábado, 3 de maio, com arranque previsto para as 08h00. A manhã inclui três especiais: Marco 2, com início às 09h10, Baião, com 12,72 km às 09h45, e Marão, com 14,07 km a disputar-se às 10h30. Após uma paragem para assistência, o rali prossegue com a segunda passagem pelo troço de Amarante, que será percorrido às 13h35. O troço de Aboboreira, o mais longo da prova com 21,13 km, está agendado para as 14h25. A segunda passagem por Marão terá lugar às 15h20, enquanto a última classificativa da prova — Aboboreira 2 — está marcada para as 18h15. Esta última especial servirá como Power Stage, atribuindo pontos adicionais aos mais rápidos.

A cerimónia de pódio e entrega de prémios está agendada para as 19h40, na Avenida General Silveira, em Amarante, encerrando oficialmente o evento. No cômputo geral, o rali inclui 296,14 quilómetros de ligações, com 27,86% do percurso total reservado a troços discutidos contra o cronómetro.

Parque de assistência – Metalocardoso – CLIQUE AQUI

Pódio Final Rali – CLIQUE AQUI –

Quinta-Feira

Sessão de Autógrafos – 18H30 – Amarante – – CLIQUE AQUI

🏁Sexta Feira & Sábado

Shakedown – Vila Boa de Quires – CLIQUE AQUI

SS1 – SS7 Amarante – CLIQUE AQUI

SS2 – SS4 – Marco – CLIQUE AQUI

SS3 – Marco Rios de Emoção – CLIQUE AQUI

SS5 – Baião – CLIQUE AQUI

SS6-SS9 – Marão – CLIQUE AQUI

SS8-SS10 – Aboboreira – CLIQUE AQUI

NOTA: Atenção que a SS7 é a mesma que a SS1