CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Guia da prova

Realiza-se na próxima sexta e sábado o Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), prova de abertura do FIA European Rally Trophy (ERT) e terceira do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Numa prova que conta com Dani Sordo/Candido Carrera e o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid serão a grande atração (atenção que Sordo não pode fazer o troço de Amarante por causa dos regulamentos do WRC, pois o percurso é igual ao do Rali de Portugal). A lista de inscritos é a melhor do historial da prova, pois às “estrelas” do CPR, como Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e João Barros (VW Polo Rally2), entre outros, juntam-se mais de uma dezena de estrangeiros da categoria Rally2. Entre eles, destacam-se os nomes de Yohan Rossel (Citroen C3), Pierre Louis Loubet (Skoda Fabia RS), Josh McErlean (Skoda Fabia RS), Jan Solans (Toyota Yaris), James Leckey (Citroen C3), Nikolay Gryazin (Citroen C3), Marco Bulacia (Citroen C3).

O Rali Terras D’Aboboreira marcará ainda o arranque da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, vai ser a terceira da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, e na Peugeot Rally Cup Portugal estão inscritos nada menos que 26 pilotos, um número recorde.

Esta terceira de oito provas do CPR, com um total de 90inscritos, integra também os calendários dos campeonatos 2RM (duas rodas motrizes), Júnior, de Clássicos, Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

A prova tem sete classificativas (107,66 km), a competição tem início na tarde de sexta-feira, após o Qualifying da manhã em Vila Boa de Quires. O Rali começa com a especial Baião Vida Natural (16,93 km), à qual se segue a Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), em Amarante. No sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14 km), que é a Power Stage, e uma por Baião (11,37 km), totalizam 107,66 km de percurso cromometrado.

em anexoc pode ver tudo o que precisa para seguir a prova do CAA.

Horário

SEXTA-FEIRA (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

SÁBADO (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – POWER STAGE 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10