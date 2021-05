CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Grandes lutas em perspetiva

Foi um bom primeiro dia de prova no Rali Terras d’Aboboreira. Dois troços, dois vencedores distintos e ao fim do dia, seis pilotos separados por 8.8s e uma prova do campeonato de Portugal com quatro equipas em 8.7s. Quedando-nos somente pela prova do CPR, a que interessa para as contas do nosso campeonato, os triunfos nos dois troços foram repartidos e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) lideram com um avanço de 0.8s face a Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo). Um bom começo das duas duplas e a promessa de muita luta para o dia de hoje.

Curiosamente as duas duplas escolheram pneus de compostos diferentes, Armindo, intermédia e Teodósio, macios, e chegaram ao fim do dia virtualmente empatados, o que é curioso face às escolhas distintas de pneus. Para hoje, ficou já claro que ambos vão lutar pelo triunfo neste rali, no que ao CPR diz respeito, a não ser que alguns dos adversários diretos melhore substancialmente.

Já Teodósio, entrou bem, assumiu o risco de partir mais atrás e levar pneus mais macios, e como se percebe, resultou, pois lidera o ‘seu’ rali.

Depois do seu pódio no Rali Terras d’Aboboreira de outubro passado, Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) está novamente a mostrar que já tem se ser considerado para as contas do top 5, e neste momento, para o mesmo pódio que conseguiu na prova realizada há seis meses.

Uma grande prestação de um piloto que está claramente numa fase de grande evolução competitiva. Desta prestação não se pode isolar o piloto, pois a contribuição e experiência de António Costa tem sido decisiva, e agora resta esperar para ver o que vai conseguir fazer no resto do rali.

Depois das dificuldades que tiveram na última prova do CPR, precisamente a que agora abre a competição, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) chegam ao fim do dia a 8.7s da frente. Tendo aprendido com o que se passou em outubro, ajustaram as afinações do carro, o que lhes permite ter cortado metade da desvantagem que tiveram na prova anterior.

Já se sabia que Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) iam sofrer um pouco com a falta de ritmo, dois anos é muito tempo sem competir, por isso já se sabia que este início de prova seria mais complicados, mas a verdade é que o piloto madeirense só preciso de um troço para ‘aquecer’, pois no segundo já fez jogo igual com os homens da frente no CPR. Perdeu 13.4s na primeira passagem e 2.1s na segunda. Sendo esta a sua primeira prova em tanto tempo será difícil manter este ritmo, mas é possível, e para já deixou a certeza que quando tudo ‘normalizar’ é piloto para lutar pelos triunfos. Tem que fazer o seu caminho até esse ‘estado de alma’, mas quando o conseguir, não temos a menor dúvida que vai andar nas lutas na frente.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) chegou ao fim do dia em sexto do CPR já a 20.9s da frente, tendo confessado no final que teve alguma dificuldade com a frente do carro, pelo que irá tentar para este segundo dia corrigir isso de modo a poder ser mais competitivo. Sabendo-se que é um piloto muito mais forte no asfalto do que na terra, a ideia é minimizar as perdas em provas como esta para poder recuperar tudo o asfalto.

Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) terminaram o primeiro dia em sétimo, a 27.0s da frente, um dia importante porque neste momento o que a dupla precisa é de adaptação à nova realidade, e ir melhorando com consistência a sua prestação. Para já, tudo perfeito a esse nível.

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) teve um dia complicado, não conseguiu entrar no ritmo, perdendo mais de trinta segundos sem ter tido qualquer problema.

Depois do susto da manhã, Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5 evo) terminaram o dia em nono, na frente de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (ford Fiesta Rally3), que começou com calma a sua primeira aventura com o novo Ford Fiesta Rally3. Fechou o top 10.

Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5) e Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) terminaram o dia logo a seguir.

