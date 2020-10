CPR, Rali Terras d’Aboboreira: “Gosto muito do traçado deste rali”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4), estreiam o carro francês em pisos de terra, no Rali Terras d’Aboboreira, depois de terem no passado fim-de-semana disputou, em Espanha, disputado o Rally Princesa das Astúrias a contar para a Peugeot Rally Cup Iberica. Por isso, este é mais um desafio na temporada: “Tanto eu como o Hugo gostamos muito do traçado deste Rali. A primeira e curta experiência do 208 Rally4 em terra, no teste que fizemos esta quarta-feira, foi positiva e, por isso, procuraremos encontrar um bom setup para o Rali e andar a bom ritmo. Queremos ser competitivos e tomar referências do carro que nos sejam também importantes para o futuro”, explicou o piloto.