CPR, Rali Terras D’Aboboreira, Gil Antunes: “terminar o mais próximo possível dos R5” | AutoSport

As belas classificativas de terra dos Açores permitiram a Gil Antunes acumular pontos importantes para o Campeonato de Portugal de Ralis, mas também comparar o seu andamento com os pilotos estrangeiros do FIA ERC Open. Agora, e depois das boas indicações na prova insular, o ex-campeão de Portugal de 2 Rodas Motrizes quer confirmar a performance na terceira prova do CPR, o Rali Terras D’Aboboreira, a disputar no próximo fim de semana, em Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Aliás, os troços nortenhos foram palco de uma das vitórias de Gil Antunes no CPR2, em 2019, quando se sagrou campeão nacional.

“Depois de duas provas de enorme esforço para a maioria das equipas do CPR, este rali será uma espécie de regresso à ‘normalidade’, embora os pilotos continuem a ter de suportar custos substanciais, e falando apenas das inscrições”, analisou Gil Antunes.

“Fizemos uma revisão ao carro tentando apostar sobretudo na fiabilidade, que é fundamental para podermos impor o nosso andamento com confiança. Sabemos que este rali deverá ser mais ao sprint do que os anteriores, que nos obrigaram a uma certa gestão, por isso na Aboboreira vamos tentar terminar o mais próximo possível dos R5”, apontou o piloto do Dacia Sandero R4, que atualmente está dentro do top 10 absoluto do CPR.

Organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, o Rali Terras D’Aboboreira é composto por nove especiais cronometradas, entre sexta-feira (15 de abril) e sábado (16), num percurso total de 103,5 quilómetros cronometrados.