CPR, Rali Terras D’Aboboreira: dia inesquecível para três jovens | AutoSport

Luísa (Amarante), Joel (Baião) e Diogo (Marco de Canaveses) vão guardar na sua memória o dia que viveram, este sábado, no Rali Terras D’Aboboreira, ao “integrarem” três das equipas top do Campeonato de Portugal de Ralis e viver por dentro, no Parque de Assistência, a terceira prova da temporada. Lançado pelo Clube Automóvel de Amarante, organizador do rali, o Projeto Escolas mobilizou mais de duas centenas de alunos do 2º e 3º ciclos e escolas profissionais dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, desafiados a revelar a sua criatividade escrevendo um texto sobre o evento. No final, foram selecionados três.

“Foi uma experiência incrível. Ver os carros a chegar à assistência e os mecânicos a meter pneus com uma grande rapidez é outra coisa. Muito simpático, o José Pedro Fontes perguntou-me seu estava a gostar da experiência. Foi um dia incrível”, resumiu, ainda tolhido pela emoção, o jovem Diogo Énes Pinto Freitas, aluno do 3º ciclo de Marco de Canaveses que “vestiu” a camisola do Citroen Vodafone Team, equipa da dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5).

Luísa Carneiro Pinto Ferreira da Silva, aluna do 2º ciclo de Amarante, “torceu” pelas cores do Team Hyundai Portugal, das duplas Bruno Magalhães/Carlos Magalhães e Ricardo Teodósio/José Teixeira, ambos com os Hyundai i20 N Rally2:

“Uma das coisas que mais me impressionou foi, talvez, o facto de o Teodósio ter furado e prosseguir até ao final da classificativa, mesmo perdendo imenso tempo… em vez de desistir. Os pilotos são simpáticos, apesar de às vezes deixarem transparecer algum nervosismo quando chegam à assistência. Adorei esta experiência”.

Natural e residente numa freguesia de Baião, Joel Manuel Ribeiro Pinto, aluno do 3º ciclo, que “integrou” o Team Armindo Araújo/The Racing Factory, ficou impressionado com o frenesim quando chegou à assistência o Skoda Fabia Rally2 Evo da dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho:

“Que dia fantástico. O carro a chegar e eles[mecânicos] logo a mudarem os pneus. São incrivelmente rápidos. Depois o Armindo esteve ali sentado a conversar um pouco comigo. Adorei”.