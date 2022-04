CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Como promover e divulgar bem um rali | AutoSport

As organizações do CPR, para lá das provas internacionais, estão cada vez mais a ter em atenção a questão da promoção e divulgação dos ralis. Live-Streamings já não são, felizmente, novidade, programas em direto com convidados e entrevistas a pilotos, mas neste Rali Terras d’Aboboreira, o Clube Automóvel de Amarante foi ainda mais longe com a colocação de jornalistas no final dos troços e mini-entrevistas em direto, tal como fazem o WRC e ERC, com meios doutra galáxia.

É este o caminho, pois se o ‘produto ralis’ melhorar no seu todo, todos ficam a ganhar.

Tendo em conta o que se viu nesta prova, fomos investigar mais a fundo: a @World de

André Lavadinho fez aconselhamento na comunicação do Rali, com planos de promoção em conjunto com organização e municípios, desde arcos a meio e final das especiais, ‘bannering’ com sponsors e retorno aos três municípios presentes na prova.

Deu ajuda na realização das transmissões ao vivo desde as especiais, final das especiais e parque de assistência, assim como no final da Power Stage, com um plano de realização e retorno. Fizeram um trabalho muito útil para os adeptos que não conseguiram ir à prova.

O CAA criou ainda o Projeto Escolas, em que as três crianças vencedoras trabalharam nas três principais equipas.

Falámos com António Jorge, presidente do CAA: “tenho que estar orgulhoso do que fizemos, todos em conjunto quer o clube, municípios, aos quais tenho que estar grato, e ao Grupo M. Coutinho, pois sem estas parcerias não era possível este resultado. Estamos muito contentes e orgulhosos do que conseguimos. Acho que este ano subimos mais do que um degrau, relativamente à qualidade de todos os aspetos organizativos. Temos dado passos certos e seguros. Todos em conjunto estamos de parabéns”, disse.