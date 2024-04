CPR, Rali Terras D’Aboboreira com plantel de luxo

O Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) viu a sua estrutura reformulada, sendo que fruto da muitas e boas estradas da zona, nenhuma das cinco classificativas deste ano, será igual a 2023, sendo que a grande maioria do traçado já foi utilizado pelo CAA de uma ou outra forma.

O Rali Terras d’Aboboreira deverá ter este ano um plantel ‘quase mundial’, já que são esperadas várias equipas que competem habitualmente no WRC2, em preparação para o Rali de Portugal, que se realiza duas semanas depois da prova do Clube automóvel de Amarante.

Para lá dos pilotos portugueses do CPR, e ainda Kris Meeke, que como se sabe compete no campeonato do nosso País, juntam-se os concorrentes da Peugeot Rally Cup Ibérica, competição que tem início nesta prova, da Peugeot Rally Cup Portugal e da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, além de vários estrangeiros que competem no WRC e vêm preparar a sua participação na prova portuguesa.

Devem marcar presença pilotos como Jan Solans, Pepe López, Nikolay Gryazin, Pierre Louis Loubet, Marco Bulacia, Yohan Rossel, podendo haver ainda eventualmente mais gente com confirmações de última hora, não sendo mesmo descartada uma qualquer ‘truta’.

Na tarde de sexta-feira, e depois do Qualifying ter decorrido de manhã, no troço localizado em Vila Boa de Quires, Marco Rios de Emoção (3,47 km), a prova inicia-se com a “especial” de Baião Vida Natural (16,93 km) e à noite, a partir das 21 horas, a jornada encerra com a disputa da Super Especial Amarante Natureza Criativa (2,00 km), no centro desta cidade.

Sábado, duas passagens por Amarante (22,54 km) e Aboboreira (16,14), que será a Power Stage, e uma por Baião (11,37 km) completam o traçado de classificativas em piso de terra que totaliza 107,66 km ao cronómetro.

O Rali Terras D’Aboboreira, primeira prova do FIA-ERT, integra, além do calendário do CPR, o do campeonato 2RM (duas rodas motrizes), do Júnior, do de Clássicos, Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000.

Programa/horário

Sexta-Feira (26 abril)

Free Practice – Vila Boa de Quires (3,47 km) 08:00/09:00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09:30/10:00

Shakedown – Vila Boa de Quires (3,47 km) 10:30/12:00

Partida (Baião) 16:50

PEC 1 – Baião Vida Natural (16,93 km) 17:20

Reagrupamento (Parque Ribeirinho de Amarante) 18:50/20:30

PEC 2 – Amarante Natureza Criativa (2,00 km) 21:00

Parque de Assistência (Metalocardoso) 21:15/22:00

Parque Fechado (Metalocardoso) 22:05

Sábado (27 abril)

Partida (Metalocardoso) 08:25

Assistência (Metalocardoso) 08:25/08:40

PEC 3 – Amarante 1 (22,54 km) 09:25

PEC 4 – Baião 1 (11,37 km) 10:45

Assistência (Metalocardoso) 12:00/13:30

PEC 5 – Amarante 2 14:15

PEC 6 – Aboboreira 1 (16,14 km) 15:15

Reagrupamento (Metalocardoso) 16:20/17:30

PEC 7 – Aboboreira 2 – Power Stage 18:10

Final (Rotunda António Lago Cerqueira – Amarante) 19:10