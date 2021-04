CPR, Rali Terras d’Aboboreira com lista de inscritos de luxo

Lá mais para a frente na semana faremos a devida antevisão do Campeonato de Portugal de Ralis e do Rali Terras d’Aboboreira, mas podemos adiantar para já que a prova do Clube Automóvel de Amarante vai ter uma lista de inscritos fabulosa. Para além dos principais concorrentes lusos, destaca-se ainda a presença de grandes nomes estrangeiros, por exemplo, Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5), Alberto Heller (Citroën C3 Rally2), Pepe López (Skoda Fabia R5 evo) e Chris Ingram (Skoda Fabia R5 evo), qualquer deles com ritmo para andar na frente da prova.

O contingente nacional é o habitual, com alguns ‘reforços’ significativos para este ano, há novos carros, e muita expetativa para o Rali Terras d’Aboboreira. A lista de inscritos ainda não é pública, pelo que poderá ainda haver mais uma ou outra surpresa. Voltaremos ao assunto.

Armindo Araújo (Škoda Fabia Rally2)

Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5)

Ricardo Teodósio (Škoda Fabia Rally2 evo)

José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2)

Miguel Correia (Škoda Fabia Rally2 evo)

Pedro Meireles (Volkswagen Polo GTI R5)

Bernardo Sousa (Skoda Fabia R5)

Manuel Castro (Škoda Fabia R5)

Pedro Antunes (Citroën C3 Rally2)

Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5)

Chris Ingram (Skoda Fabia R5 evo)

Alberto Heller (Citroën C3 Rally2)

Pepe López (Skoda Fabia R5 evo)

Diogo Salvi (Škoda Fabia R5)

Luís Rego (Skoda Fabia R5 evo)

Paulo Caldeira (Citroën C3 Rally2)

Paulo Neto (Škoda Fabia R5)

Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5)

Daniel Nunes (Ford Fiesta Rally3)

Gil Antunes (Dacia Sandero R4)

Vítor Ribeiro (DS3 R5)

Cathan McCourt (Ford Fiesta Rally2)

Jason Mitchell (Ford Fiesta R5)

Josh McErlean (Hyundai i20 R5)

Pauric Duffy (Hyundai i20 R5)

Geord Linnamae (Volkswagen Polo GTI R5)

Daniel Alonso (Ford Fiesta MKII)