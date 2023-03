CPR: Rali Terras D’Aboboreira com diversas novidades | AutoSport

O Rali Terras D’Aboboreira (28/29 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e segunda do calendário do FIA-ERT (European Rally Trophy), apresenta diversas novidades nesta sua edição 2023, nomeadamente a inclusão de um troço cronometrado que nunca foi utilizado no CPR e ainda recebe os dois principais troféus ibéricos monomarca da atualidade que promovem o lançamento de jovens pilotos: Peugeot Rally Cup Ibérica e na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Com uma estrutura desenhada nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, a prova do Clube Automóvel de Amarante terá início na tarde de sexta-feira (28 abril) em Marco de Canaveses, mas antes, de manhã, tanto o Free Practice (Treinos Livres) como o Qualifying (Qualificação), e depois o Shakedown, decorrem num troço cronometrado, Marco Rios de Emoção (3,56 km), com passagem nas freguesias de Paredes de Viadores e Manhuncelos, Sande e São Lourenço do Douro, em Marco de Canaveses.

O troço Baião Vida Natural (7,78 km), que será percorrido por duas vezes na tarde do primeiro dia de prova, é novo e nunca antes integrou o CPR. Com uma parte inicial bastante rápida, termina depois numa zona entre muros, mais técnica, com saltos e… ressaltos. A Super-especial Baião Destino Sustentável (1,52 km), no centro de Baião, é igual à versão de 2019.

Já no sábado, o troço de Aboboreira (16,65 km) é praticamente idêntico ao de 2022, já que os primeiros 14.31 km iguais, com o final na povoação de Charrasqueira, junto à EN 321. A “especial” do Marão (7,44 km) é uma versão mais curta que a do ano passado e tal deve-se aos efeitos dos incêndios que então deflagraram, deixando a céu aberto zonas completamente desprotegidas. Foram aproveitados apenas os primeiros quilómetros e a especial termina no Alto dos Padrões, junto na EN 101, que liga Amarante a Mesão Frio.

Por último, o troço de Amarante Natureza Encantada (16,96 km), o mais extenso do rali, corresponde à parte final da classificativa (de 37,24 km) com o mesmo nome utilizada em 2022 no Rali de Portugal. Este ano, os primeiros 13,20 km são iguais à versão utiliza da em 2021.

A Sustentabilidade Ambiental é um temaatual e bastantesensível para o Clube Automóvel de Amarante que no decurso da provavaiimplementardiversosprocedimentosemáreasdistintas, como o Parque de Assistência, Zona de Reabastecimentoou as Zonas de Público, entre outras, nasquaisseráfeita a separação de lixo, além de outros cuidados de naturezaambiental.

“A equipa do Clube Automóvel de Amarante acredita que esta edição do rali reúne todosos ingredientes para ser do agrado dos pilotos, das autarquias, das equipas participantes e também do público que vai, certamente, acorreremgrandenúmeroàsTerrasD’Aboboreira. Temos fortes expetativas de que vamos alcançar o número máximo de inscritos permitido. Creio que o rali vai ser muito interessante no plano desportivo, pois além dos melhores pilotos do CPR e dos jovens da Peugeot Rally Cup Ibérica e da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, tudo indica que vamos contar com a participação de vários pilotos estrangeiros”, adiantou António Jorge, presidente do Clube Automóvel de Amarante.

Para além do CPR e do FIA-ERT e de integrar o calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica, da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e doRally & You Portugal Cup, o RaliTerrasD’AboboreiraserátambémpontuávelnosCampeonatos de Portugal de Ralis Júnior, de 2RM (duasrodasmotrizes), de Clássicos, no Promo, no Start Norte eno Promo Norte.

Programa/horário

SEXTA-FEIRA (28 abril)

Partida (Marco de Canaveses) 16:00

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (7,78 km) 17:00

Baião (Reagrupamento -Parque do Tijelinho) 18:15/19:00

PEC 2 – Baião Vida Natural 2 19:20

Baião (Reagrupamento -Parque do Tijelinho) 19:55/20:55

PEC 3 – Baião DestinoSustentável(1,52 km) 21:20

Parque Fechado (Metalocardoso/Amarante) 22:15

SÁBADO (29 abril)

Partida (Metalocardoso/Amarante) 08:50

PEC 4 – Aboboreira 1 (16,65 km) 10:00

PEC 5 – Marão 1 (7,44 Km) 11:05

PEC 6 – Aboboreira 2 12:30

Parque Assistência (Metalocardoso) 14:10/14:40

PEC 7 – Marão 2 15:30

PEC 8 – Amarante Natureza Encantada 1 (16,96 km) 16:30

Amarante (Reagrupamento -Alameda Teixeira de Pascoaes) 17:20/18:05

PEC 9 – Amarante Natureza Encantada 2 (Power Stage) 18:30

Final (Amarante-Rotunda António Lago Cerqueira) 19:55