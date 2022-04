CPR, Rali Terras D’Aboboreira, Bruno Magalhães: “Balanço positivo, mas queremos mais” | AutoSport

Bruno Magalhães terminou o Rali Terras D`Aboboreira em terceiro lugar, um pódio saboroso olhando ao trabalho feito recentemente com o Hyundai I20 N Rally 2. A nova máquina da Hyundai ainda acusa a juventude e tem sido feito muito trabalho por parte de todos os envolvidos no projeto para fazer crescer o carro. Bruno Magalhães reconheceu que há ainda muito trabalho a fazer, mas congratulou-se pela curta distância para o vencedor da prova, além de nos explicar todo o trabalho que foi fazendo ao longo da prova, com várias mudanças na afinação do carro, sendo que uma delas se revelou fundamental para o resultado positivo na Power Stage (terceiro tempo, a 2.5 seg do melhor registo):

“Claro que queríamos mais, mas como é público fizemos uma alteração nos amortecedores e ontem começamos bastante bem o rali, mesmo partindo à frente. Chegamos ao fim do dia no comando da prova, o que foi bastante bom. Hoje, os troços tinham características algo diferentes e foi mais difícil colocar um bom ritmo. Tivemos de fazer algumas alterações no carro, algumas por intuição, pois não tivemos tempo de as testar, nomeadamente a nível de suspensão e molas, etc. Andamos sempre um pouco à procura do melhor compromisso, a mexer em praticamente todos os troços e acabamos por fazer um tempo bastante bom na Power Stage. Quando acabamos a cerca de 10 segundos do vencedor, o balanço tem de ser positivo, mas queremos mais e temos de trabalhar mais para chegar ao nível que pretendemos. A alteração radical que fizemos para a parte da tarde funcionou, mas apenas no último troço. Fizemos uma alteração que nunca tínhamos experimentado a nível de molas e nos dois primeiros troços da tarde estive a ver o comportamento do carro, pois não tinha feito um quilómetro sequer com o carro assim. Adquirir informação nesses troços, que foi útil para a afinação que usamos na Power Stage, onde fomos bastante competitivos. Temos de continuar a trabalhar, este carro é ainda muito recente, com poucos ralis feitos e portanto nós, em conjunto com a Sports&You e a com a Hyundai temos de arregaçar as mangas.”