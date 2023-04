CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Armindo Araújo: “primeiras impressões são boas, estou bem fisicamente” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estão de regresso ao CPR, depois do acidente de Fafe e a ausência no Rali do Algarve, e para já é tempo de recuperar um pouco de tudo: ritmo, confiança, etc: “está a ser ótimo podemos estar aqui, vamos ganhar novamente a confiança com o nosso Skoda, e primeiras impressões são boas, estou bem fisicamente, muito melhor do que estava há uma semana atrás, por exemplo, e portanto é a base de uma nova partida, de um novo início, mas faz parte das recuperações”, disse.