CPR, Rali Terras D’Aboboreira, Armindo Araújo, “Os meus parabéns ao Miguel, fez uma excelente prova” | AutoSport

Armindo Araújo passou pela liderança do Rali Terras d’Aboboreira antes de ter furado e perdido o primeiro lugar para Miguel Correia, que aguentou a pressão até final.

Armindo Araújo explicou o seu problema ainda na manhã do último dia do rali, que o colocou com muito atraso para o líder, condicionando as últimas especiais.

“Furamos no último troço da manhã, perdemos 24 segundos e isso condicionou muito a nossa prova. Não conseguimos atingir a vitória, lutamos até ao último metro, mas ficamos a dois segundos [do vencedor]. São ralis. Os meus parabéns ao Miguel [Correia], fez uma excelente prova, merece esta vitória. É o momento para ele usufruir e desfrutar”, salientou Armindo Araújo.

Embora tenha perdido a vitória, Araújo continua determinado na conquista de mais um título nacional. “O campeonato está a andar, mantemos a liderança, estamos fortes, com bom ritmo e portanto contentes com o que estamos a fazer. Está tudo a correr muito bem”, disse o piloto.