CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Armindo Araújo novamente o mais rápido no TL2 | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) voltaram a ser os mais rápidos na segunda passagem de treino livre do Rali Terras d’Aboboreira, desta feita com um registo de 2:43,3, batendo Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), que fez 2:44,7, por 1,4s. Terceiro posto para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), três décimos atrás do seu colega de equipa, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), 2,6s mais atrás.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) foram quintos, 1,2s atrás de Meireles, com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) desta feita apenas em sexto, 1,0s atrás de Pedro Almeida.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram apenas sétimos na frente de Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo), Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) 02:54,2, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) e Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally4). Segue-se a qualificação às 9h30.