CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Armindo Araújo começa melhor nos treinos livres | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos na primeira passagem de treinos livres do Rali Terras d’Aboboreira, sendo este o primeiro sinal da correlação de forças para esta prova. É a partir daqui que as equipas se ‘afinam’ para a qualificação, e dessa lista saíra a escolha da ordem de partida de cada um.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram segundos 0,7s mais atrás, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a 0.9s da frente.

Seguiram-se Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), 2,1s atrás de Teodósio, com Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo), outros 3,6s depois do piloto do Team Hyundai Portugal.

Seguiram-se Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) com 2:52,1, um décimo atrás de Paulo Neto, Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) logo a seguir a mais 1,3s. Seguiram-se José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) com 2:54,4, Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), 2:57,4, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), 3:09,4, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), 3:10,6 e Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally4), 3:16,9.