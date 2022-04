CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Armindo Araújo: ‘apanha-me se puderes’… | AutoSport

Apanha-me se Puderes é o título de uma comédia de Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, título este que espelha bem o que vai ser este Rali Terras D’Aboboreira. Um líder destacado no campeonato, e vários outros protagonistas, a ver se o apanham…

Armindo Araújo chega à terceira prova do CPR numa posição altamente confortável, com uma vitória e um segundo lugar que na prática foi ‘outra’ vitória.

Curiosamente, é o habitual. Basta olhar para os resultados dos últimos dois anos, independentemente de quais são as provas, tem sido esta a bitola, com a vantagem duma delas ter sido os Açores, um evento em que não ia há imensos anos.

Por isso, é líder destacado do Campeonato de Portugal de Ralis, e parte para a terceira prova da temporada, o Rali Terras d’Aboboreira, focado em conseguir mais um bom resultado, e com isso dilatar ainda mais a diferença pontual que o separa dos mais diretos adversários na luta pelo título: “Estamos com um início de temporada muito positivo e já conseguimos, nas duas primeiras provas, criar uma boa distância para os nossos principais adversários.

Vamos para este rali com o mesmo foco de sempre, o de lutar pela vitória, e com isso procurar dilatar a liderança no CPR”, começa por dizer Armindo Araújo.

Sendo o grande dominador deste início de temporada, o piloto de Santo Tirso não espera grandes facilidades para esta terceira prova do ano, que será também pontuável para o Trofeu Europeu de Ralis. “Depois de dois ralis do ERC, vamos ter por Terras d’Aboboreira um rali mais curto, mas muito exigente.

Na minha opinião, as diferenças serão muito curtas entre os principais candidatos à vitória, e penso que haverá uma intensa luta até ao último quilómetro. O nosso grande objetivo é claramente vencer”, disse ainda o hexacampeão nacional.

O Rali Terras D’aboboreira tem o seu arranque marcado para a manhã de sexta-feira, com a realização dos habituais treinos livres e qualificação, estando marcado para as 16h00 a partida para as três classificativas da 1ª etapa. Dupla passagem por Baião (8,92 km) antecede a especial espetáculo disputada no Marco de Canaveses (2,07 km). Na 2ª etapa, as equipas terão pela frente mais seis especiais, com duas visitas a Amarante (15,14 km), Marão (10,67 km) e Aboboreira (16,00 km).