CPR, Rali Terras d’Aboboreira, António Jorge (CAA): “Muito orgulhosos do que conseguimos” | AutoSport

O Presidente do Clube organizador do Rali Terras d’Aboboreira, António Jorge (Clube Automóvel Amarante) ficou contente com o que foi feito em termos organizativos nesta prova. Entre vários outros itens, destaque para a promoção e divulgação da prova, a cargo da @World de André Lavadinho e da Movielight, com os meios no terreno.