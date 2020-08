CPR: Rali Terras D’aboboreira a 23/24 de outubro?

Rumores que circulam apontam para a possibilidade de ser o Rali Terras D’aboboreira a prova que vai substituir o Rali dos Açores, que como se sabe, foi cancelada recentemente. A data avançada é a de 23/24 Outubro. Contactámos António Jorge, Presidente do Clube Automóvel de Amarante, que foi lacónico na sua resposta: “Desminto.”

A FPAK está à procura de alternativa, agendadas depois do Rali Alto Tâmega, que se realiza este fim de semana, estão a 9/10 outubro o Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande e a 13/15 Novembro Rallye Casinos do Algarve.

O Rali Terras D’Aboboreira sempre pareceu a solução mais evidente, a data não parece descabida, pois em dois meses é possível colocar uma prova na estrada, mas há que aguardar por informações oficiais.