CPR, Rali Terras D’ Aboboreira, 3º round: reação ou confirmação? | AutoSport

Campeonato de Portugal de Ralis ao rubro, com uma ‘pitada’ de pilotos estrangeiros.

Os Hyundai correm atrás do prejuízo ou Armindo Araújo soma e segue? E Miguel Correia fica à espreita…

Realiza-se no próximo fim de semana o Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) num evento também internacional, pois conta para o European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy.

Depois de duas passagens ‘europeias’ por Fafe e Açores, a caravana do CPR ruma à Aboboreira para a terceira prova em pisos de terra do ano, esperando-se agora que a meteorologia permita o primeiro rali ‘seco’, nas estradas dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, já que Fafe e o Azores Rallye foram muito ‘abençoados’ pela chuva.

A prova do Clube Automóvel de Amarante conta com cerca de 40 inscritos, 18 equipas com Rally2.

Há vários pilotos estrangeiros, o irlandês Josh McErlean (Hyundai i20 N R5), piloto da equipa Júnior da Hyundai, o saudita Rakan Al-Rashed (VW Polo GTi R5), cujo navegador é Hugo Magalhães, para lá de várias equipas espanholas.

Em termos de estrutura: “não há uma única classificativa igual à do rali de 2021”, assegura António Jorge, presidente do Clube Automóvel de Amarante, sobre uma prova que tem 103,53 quilómetros de troços cronometrados, divididos por um total de 9 provas especiais de classificação (101,46 km, em terra). A especial da Aboboreira foi eleita como Power Stage da prova e vai permitir aos pilotos mais rápidos dos CPR amealhar pontos extra no Campeonato.

O Parque de Assistência será, como nas últimas edições da prova, nas instalações da Metalocardoso, em Amarante.

Em termos desportivos e relativamente ao que verdadeiramente interessa, o CPR, Armindo Araújo lidera o campeonato após duas provas com uma vantagem de 14 pontos para Bruno Magalhães, fruto de um triunfo e um 2º lugar nos Açores, na prática uma posição que lhe permitiu ganhar pontos a todos os adversários diretos no campeonato.

Miguel Correia com um segundo e um quarto lugar, é terceiro, a um ponto do piloto da Hyundai e mais atrasados em termos de campeonato estão para já José Pedro Fontes, quinto com 26 pontos, depois de um 4º e 5º lugares, e bem pior está Ricardo Teodósio, que depois do sexto lugar em Fafe desistiu nos Açores.

Tendo em conta o que se tem visto no Terras d’Aboboreira, espera-se uma prova equilibrada, dependendo do que conseguirem fazer os homens da Hyundai, que continuam a braços com a afinação certa dos seus i20 N Rally2. Miguel Correia foi ao pódio nesta prova o ano passado, Teodósio venceu, resta saber este ano como entra na prova.

Espera-se bom tempo a partir de 4ª Feira na zona da prova, pelo que o rali deve ser seco. Vamos ver como andam os Hyundai numa prova com piso de terra seco.

Armindo Araújo entrou muito forte neste campeonato e assim deve continuar, resta saber o que vão fazer os adversários diretos. O ano passado, Fontes foi sexto e em 2020, quinto.

O rali é bem conhecido de todos, a estrutura é diferente, mas os troços mais do que conhecidos pelo que é mais difícil ‘falhanços’ de afinação. É uma prova ótima para se começar a definir melhor este campeonato, que para já só tem um piloto a roçar a perfeição: Armindo Araújo.

Destaque ainda para o Projeto Escolas – Rali Terras D’Aboboreira, que permitirá a jovens de Amarante, Baião e Marco de Canaveses fazer parte das equipas de Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães, graças a um projeto inovador do Clube Automóvel de Amarante que selecionou três alunos naturais e residentes em cada um daqueles concelhos para integrar durante o evento as três equipas: “entendemos que esta é uma forma de aproximar os jovens do desporto automóvel, e em particular dos ralis”, disse António Jorge.

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA (15 abril)

Free Practice em Vila Boa de Quires (3,47 km) 08h00/09h00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09h30/10h00

Shakedown (Prioritários) 10h30/11h00

Shakedown (Outros pilotos) 11h00/12h30

Partida (Baião) 16h00

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (8,92 km) 16h30

Reagrupamento em Baião 17h00

PEC 2 – Baião Vida Natural 2 18h10

Reagrupamento no Marco de Canaveses 19h30

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h30

SÁBADO (16 abril)

Partida do Parque de Assistência (Metalocardoso) 08h55

PEC 4 – Amarante Natureza Criativa 1 (15,14 km) 10h00

PEC 5 – Marão 1 (10,67 km) 11h00

PEC 6 – Amarante Natureza Criativa 2 12h20

Parque de Assistência 13h15

PEC 7 – Aboboreira 1 (16,00 km) 15h20

PEC 8 – Marão 2 16h20

PEC 9 – Aboboreira 2 (POWER STAGE) 18h45

Final em Amarante (Ponte de São Gonçalo) 20h10