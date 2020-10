CPR Rali Terra d’Aboboreira: Ricardo Teodósio liderou qualificação

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Škoda Fabia R5 Evo) foram os mais rápidos na Qualificação do Rali Terra d’Aboboreira, oito décimos na frente de Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia R5 Evo) com a jovem dupla da M-Sport, Adrien Fourmaux/Jamoul Renaud (Ford Fiesta R5 MkII Rally 2) com o terceiro lugar. Quarto lugar para Miguel Correia e António Costa (Škoda Fabia R5) com Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) com a quinta posição, na frente de José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 R5). Seguiram-se Gil Antunes e Diogo Correia (Dacia Sandero R4), Daniel Nunes e Nuno Ribeiro (Peugeot 208 R2) e Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4).

A escolha da Ordem de partida é feita agora às 11h30, a primazia da escolhe é obviamente feita pela ordem da Qualificação.