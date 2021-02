CPR: Rali Sical é candidato a prova do nacional em 2022

O Terceira Automóvel Clube (TAC), tal como como tinha anunciado o seu presidente, Paulo Silveira, apresentou a candidatura à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) do Rali Sical para figurar no Campeonato de Portugal de Ralis em 2022.

“Face à saída do Azores Rallye do CPR, reconfirmamos que a candidatura do Rali Sical foi aceite pela FPAK, pelo que está em marcha este nosso grande desafio de trabalhar para ter a nossa prova no “Nacional” do ano que vem. Como já disse, só avançaríamos nessa condição, e assim aconteceu”, confirmou Paulo Silveira.

“Os Açores têm de ter uma prova no principal campeonato português e vamos fazer de tudo para que assim seja em 2022, confiantes na nossa equipa organizativa e na “afición” terceirense e açoriana dos ralis. Acho que os açorianos que gostam de ralis não merecem não ver os melhores ”, finalizou Paulo Silveira.

Em 2020, esta que é uma prova emblemáticas do Campeonato dos Açores de Ralis, correndo-se na ilha da Terceira, não foi realizada devido à pandemia da COVID-19. Este ano, o Rali Sical está agendado para 5 e 6 de unho e será a segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis.