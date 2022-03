CPR, Rali Serras de Fafe: Toque na super especial ‘trama’ Daniel Nunes | AutoSport

Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally 3) ficaram pelo caminho. A dupla deu um toque na super especial de ontem, danificaram a suspensão traseira com uma roda visivelmente muito torta à chegada à assistência. A equipa Inside Motor ainda tentou resolver o problema, mas pouco havia a fazer e a desistência foi inevitável. É um pena, pois Daniel Nunes é um piloto que costuma andar bem em pisos muito escorregadios, e tinha boas hipóteses de fazer aqui um grande resultado em termos de CPR, pois a diferença para os Rally2 atenua-se muito neste tipo de pisos, mas infelizmente sucedeu-lhe na super especial o que muitas vezes já aconteceu no passado com grandes pilotos: numa super especial não se ganha nada, mas pode perder-se tudo. Foi o que aconteceu…