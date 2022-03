CPR, Rali Serras de Fafe, Ricardo Teodósio: “aproveitamos o domingo já a pensar nos Açores, onde vamos para vencer” | AutoSport

Ricardo Teodósio e José Teixeira não entraram com o pé direito no Campeonato de Portugal de Ralis 2022. A defender o título alcançado na temporada passada e a estrear o Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal, a dupla algarvia sentiu problemas com o diferencial traseiro na primeira nas primeiras especiais do dia de sábado, o que acabou por prejudicar o resultado final.

Ainda assim, e como é hábito, a dupla Campeã Nacional não baixou os braços e olhou para a prova como um bom teste para o resto da temporada, mostrando-se mais competitiva no derradeiro dia de competição em Fafe. “Depois das adversidades da manhã de sábado, tivemos um resto de prova onde fomos melhorando e conseguimos ser competitivos com o Hyundai i20 N Rally2. Apesar dos resultados não terem sido o que queríamos, aproveitamos o domingo já a pensar na próxima prova, onde vamos entrar para vencer”, refere o piloto Ricardo Teodósio.

José Teixeira, que completou 50 anos de idade durante a prova organizada pela Demoporto, mostrou-se triste com o resultado mas preferiu destacar o lado positivo: “Naturalmente que este resultado não era o que procurávamos, mas conseguimos aproveitar bem este último dia para otimizar alguns detalhes no Hyundai i20 N Rally2 que nos vão permitir ser mais competitivos já nos Açores. Uma palavra de obrigado para todos os nossos fãs que voltaram a vestir o amarelo fluorescente e a marcar presença em todos os troços, apesar das condições meteorológicas adversas.”

A dupla que representa o Team Hyundai Portugal está agora focada na preparação do AzoresRallye que vai para a estrada nos próximos dias 24, 25 e 26 de março.