CPR, Rali Serras de Fafe, Ricardo Filipe: “não façam Europeu junto com CPR…” | AutoSport

A passagem inicial pela classificativa de Luílhas, no arranque do último dia do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, foi madrasta para as ambições de Ricardo Filipe e Filipe Carvalho. Uma pedra saliente na trajetória furou uma roda e partiu uma ponteira da direção do Ford Fiesta R5, forçando a dupla a abandonar, quando lutava por um lugar bem dentro do Top 10 do CPR.

Mas, sendo esse o momento fulcral que ditou a desistência, não foi o único em que Ricardo Filipe e Filipe Carvalho sofreram ao longo do rali.

Depois de um arranque tranquilo e controlado no quilómetro e meio em paralelo molhado da Fafe Street Stage noturna, a dupla do Ford Fiesta preparado pela Racing For You atacou a longa etapa de sábado que seria atribulada para toda a caravana do rali.

Condições meteorológicas adversas e incidentes ditaram a anulação de 3 especiais e a interrupção precoce de outra, fazendo com que a esmagadora maioria das equipas só disputassem cerca de 45 quilómetros contra o cronómetro.

O piloto algarvio deixa um alerta para “a FPAK e os clubes. CPR e Europeu juntos, não obrigado!”, realçando que “partirmos para os troços depois de 50 carros, com os pisos calamitosos, é tudo menos competir, sendo mais andarmos a estragar os nossos carros e dai as desistências. Não conseguimos andar rápido, transformando as provas num exercício de sobrevivência. Depois, fazer quase 500 quilómetros de ligações, para correr pouco mais de quarenta, é inaceitável”, considerando que “a diversão se vai embora e todos nós andamos aqui porque adorámos a modalidade. Não somos profissionais”.

Ricardo Filipe não quis deixar de enviar “um forte abraço ao Armindo e ao Luís, desejando a sua rápida e total recuperação. Oxalá já possam estar connosco no Algarve!”.

Agora, a atenção do piloto que defende as cores da marca “Olha o Cogumelo” já está nesse “seu” Rallye Casinos do Algarve, próxima prova do Campeonato de Portugal de ralis e que decorrerá nos dias 31 de março e 1 de abril.

“O Serras de Fafe já lá vai. Não foi o arranque de campeonato que queríamos, quanto ao resultado, mas a exibição que conseguimos fazer, mas condições

terríveis em que competimos, dá-nos garantias de que estamos no bom caminho e queremos estar ao nosso melhor nível no algarve. É a minha terra, vou correr perante a família, os amigos e os patrocinadores e tudo faremos para andar bem e conseguir um bom resultado, usufruindo deste regresso do CPR às classificativas algarvias em terra , que são simplesmente fenomenais. Espero que os aficionados compareçam em força no Algarve, pois tenho a certeza de que os iremos receber bem e que vão usufruir de um rali fabuloso!”.