CPR, Rali Serras de Fafe, Pedro Almeida: “progressivamente a melhorar, e estou contente” | AutoSport

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminaram em quinto do CPR no Rali Serras de Fafe, naquele que foi o regresso do piloto às provas de terra com um Rally2. Num evento com condições climatéricas muito adversas, que deixaram as estradas com muita água e lama, não foi rali que Pedro Almeida precisava para voltar ao ritmo dos Rally2, mas o segundo dia de Fafe, já sem CPR, é bem capaz de ser exatamente o que o jovem piloto precisa neste momento. Quanto ao resultado, um top 5 é muito positivo: “Foi um dia exigente, começámos o dia com muita chuva, que foi aumentado, o facto de ter ficado numa posição um bocado má no qualifying prejudicou-nos na ordem de partida e tivemos que arcar com as consequências de partir mais atrás, os pilotos que partiram mais à frente tiveram provavelmente condições um pouco melhores, mas foi o rali que tivemos, fomos gerindo o nosso andamento de forma a terminar, pois as condições variavam muito de troço para troço, e chegámos ao fim do rali contentes por ter terminado, notámos uma evolução de troço para troço, progressivamente a melhorar, e estou contente” começou por dizer Pedro Almeida, que explicou depois como foi o seu regresso a um Rally2: “foi um regresso diferente do que estava à espera, já que depois do rlai que fizemos o ano passado de R5 no Vidreiro fiquei com as minhas expectativas bastante baixas, e conseguir chegar aqui a Fafe e andar mais ou menos nos tempos do pelotão da frente do CPR, foi positivo e agora a partir daqui é continuar a melhorar”, disse.