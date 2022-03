CPR, Rali Serras de Fafe: Muita chuva e lama no ‘menu’ de amanhã | AutoSport

O Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas 2022 arrancou com a super especial de Fafe, um troço que teve muito público, ajudado também pelo facto da noite estar bem agradável, apesar de algum frio, mas sem qualquer sinal de chuva.

Depois de dois anos de pandemia, e apesar de toda a gente se ter juntado ‘equipados’ com máscara, o público foi o primeiro grande vencedor deste rali.

Contudo, se a chuva deu uma boa trégua para esta super especial, amanhã as coisas serão bem diferentes, pois a partir do início da manhã o céu vai ‘desabar’ e as coisas vão ser complicadas para os concorrentes.

O aperitivo redundou na liderança do jovem checo, Erik Cais/Petr Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII Rally2) e do lado português, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) são os primeiros líderes na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), que distam 0.7s com Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5 evo) a 1.2s, e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) a 1.7s.

Poucos quiseram arriscar neste curto troço, em que é bem mais fácil perder tudo do que ganhar alguma coisa.

Amanhã, com a chegada da chuva em força, e da inevitável lama, não é difícil perceber que estes troços de Fafe vão ser terríveis para os concorrentes. A ordem na estrada vai ser importante, mas tudo vai depender da forma como cada um vai apanhar os troços. Em teoria, e olhando só para o CPR, o segundo lugar de Armindo Araújo pode ser importante, pois a trajetória de Nil Solans, um piloto rápido, são boas para o piloto português, e quando começar a chover muito mais, em teoria é mais complicado para quem vier mais atrás, e entre os portugueses, Miguel Correia é sétimo na estrada, cinco posições atrás de Araújo, enquanto Ricardo Teodósio passa quatro lugares depois, tendo logo a seguir Bruno Magalhães e José Pedro Fontes.

Portanto, a chuva que cair e a forma como os troços se vão apresentar, será provavelmente decisiva nesta primeira prova do CPR. Isto também se aplica, naturalmente, ao ERC, mas essa é outra ‘música’…