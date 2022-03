CPR, Rali Serras de Fafe, Miguel Correia: “único problema foi mesmo manter o carro na estrada” | AutoSport

Miguel Correia e Jorge Carvalho estiveram irrepreensíveis ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo, tendo sido inclusivamente os primeiros comandantes do rali, após a Super Especial de Fafe. A dupla entrou no campeonato com o pé direito e promete lutar sempre pelos melhores resultados: “Este foi o melhor resultado da minha carreira. Depois de uma Super Especial muito motivante, onde fui o mais rápido no CPR, a restante prova acabou por ser bastante positiva. O único problema foi mesmo manter o carro na estrada. Dadas as condições do terreno, este foi um rali excelente, onde por acaso, nem apanhei grandes sustos. Estamos bastante motivados, e agora venham os Açores”, afirmou Miguel Correia.