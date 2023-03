CPR, Rali Serras de Fafe, Miguel Correia: “resultado muito positivo, vamos motivados para o Algarve” | AutoSport

Miguel Correia e Jorge Carvalho terminaram em segundo do CPR, um bom resultado face a todas as condicionantes da prova: “Espero que o Armindo (Araújo) e o Luís (Ramalho) regressem rápido, pois fazem falta ao desporto automóvel. Em relação à prova, a 2ª etapa foi um dia bastante positivo. Fizemos alterações ao nível das suspensões, e o Skoda ficou praticamente perfeito. Foi um excelente resultado e é muito bom ir para o Algarve no 2º lugar do campeonato. Agora, o nosso foco já está na próxima prova, para onde vamos com a força toda. Num rali destes, com as péssimas condições do primeiro dia, acho que foi uma excelente classificação. O Breen é de outro campeonato e nunca o conseguiria segurar, por isso não valia a pena correr riscos, segurando apenas o Teodósio atrás de mim. Para além dos incidentes do primeiro dia, foi uma prova com um resultado muito positivo”, disse.