CPR, Rali Serras de Fafe, Miguel Correia: “começamos a época em grande” | AutoSport

Miguel Correia e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) tiveram um grande início de campeonato, terminando no segundo lugar da geral entre os concorrentes do CPR. Depois de terem feito o terceiro melhor tempo à geral na Super Especial e melhor tempo entre os inscritos no Campeonato Portugal de Ralis, mantiveram a bitola e terminaram a prova novamente no pódio, com o piloto a repetir o feito do campeonato de 2021, em que também terminou a primeira prova no pódio: “Estou bastante feliz, este é o melhor resultado da minha carreira, começamos a época em grande, para além de ser um grande resultado e de ter tido a sorte de chegar ao final de um rali destes, tão difícil, e andar ali nos quintos, sextos, sétimos lugares entre os concorrentes do Europeu, é excelente, vou para cada muito feliz”, começou por dizer Miguel Correia, que teve um rali ‘limpo’: “por acaso, por incrível que pareça não apanhámos grandes sustos, não saímos de estrada vez nenhuma, não fizemos nenhum pião, que era a coisa mais fácil de acontecer num rali destes, portanto vou embora nada assustado, cheio de vontade, e que venha a prova dos Açores, rápido”, continuou Miguel Correia que durante boa parte da prova andou no meio dos melhores pilotos do ERC: “dadas as condições, acho que sim foi o melhor rali da minha carreira, dei por mim até ao final da manhã, início da tarde, a comparar-me com os melhores pilotos do ERC, portanto, não desfazendo nos pilotos do nacional que são muito bons, mas andei no meio dos pilotos do ERC, e isso deixa-me mesmo muito feliz”, concluiu.