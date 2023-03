CPR, Rali Serras de Fafe, Lucas Simões: “objetivo é esse sermos cada vez mais rápidos” | AutoSport

Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta Rally2) foram sextos classificados. Num rali muito difícil, uma boa exibição do jovem piloto que está a dar os primeiros passos no CPR, a tempo inteiro: “Foi um rali difícil, mas fomos evoluindo ao longo da prova. Era esse o objetivo, ganhar confiança e tentar ser cada vez mais rápidos. Acho que esse objetivo foi concluído, nunca tinha rodado em condições assim, muita água e lama, creio que nos adaptamos bem, em termos de abordagem e feeling, portanto estamos contentes com o trabalho feito” começou por dizer o piloto que aos 24 anos já anda nas lutas mais à frente no CPR, o que pode ser um bom prenúncio para o futuro: “o objetivo é esse sermos cada vez mais rápidos e intrometermo-nos nos lugares mais à frente que conseguirmos andar, mas este é um ano zero, digamos assim, nunca fiz um ano completo no CPR, é bom mas para já o importante é aprender e evoluir…”