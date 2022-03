CPR, Rali Serras de Fafe, Lucas Simões: “Foi um rali para mais tarde recordar” | AutoSport

Com apenas 23 anos, Lucas Simões mostrou maturidade e persistência, este fim de semana, na estreia absoluta numa prova do CPR, o duríssimo Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas. O jovem piloto de Escudeiros (Braga), navegado por Nuno Almeida, superou as dificuldades e levou o Hyundai i20 R5 ao 9.º lugar.

O campeão Norte de Ralis de 2020 sempre sonhou com a estreia entre a elite dos ralis em Portugal. Para um jovem piloto, chegar ao Campeonato de Portugal de Ralis é um misto de sonho e objetivo, com Lucas Simões a concretizar ambos com apenas 23 anos de idade. Numa época onde pretende apenas aprender ao máximo e evoluir a pilotagem do Hyundai i20 R5, o jovem piloto bracarense começou com o ‘pé direito’, pois cumpriu na íntegra o objetivo de acumular quilómetros em competição e logo num rali que ficou marcado pela chuva, lama, nevoeiro e por troços completamente destruídos.

“Sim, de facto foi um rali de aprendizagem e de ‘sobrevivência’, porque apanhámos os pisos completamente destruídos”, confirmou Lucas Simões, que conseguiu um meritório 9.º lugar na prova do CPR. “Como só tínhamos guiado o carro uma vez em pisos de terra, quisemos utilizar a manhã de sábado para ganhar conhecimento nestas condições. À tarde já tentámos aumentar um pouco o ritmo, sempre com a máxima cautela, porque num rali tão duro e traiçoeiro era fácil cometer um erro devido a excesso de confiança. Felizmente, correu tudo bem e tenho também de destacar aqui a experiência do Nuno (Almeida), que foi importante para me dar confiança em determinados momentos. Agora vamos começar a preparar o Rali Terras D’Aboboreira”, afirmou o jovem piloto minhoto, que também pôde conviver com a estrelas do Campeonato da Europa FIA de Ralis (ERC).

Agendado para os dias 15 e 16 de abril, o Rali Terras D’Aboboreira será a segunda prova de Lucas Simões e Nuno Almeida nesta época de evolução.